L’inventario automatizzato e digitale permette di catalogare i prodotti in maniera veloce, affidabile sicura senza sorprese. Molte aziende ormai si affidano alla tecnologia in questo senso. Il modo tradizionale e manuale ormai è superato anche in riferimento alla concorrenza del mercato di oggi.

La modalità dell’inventario manuale fa parte ormai del passato per molte aziende

Molte aziende spesso devono far fronte a una problematica comune che è quella della gestione dell’inventario. Specialmente quando si ha a che fare con una varietà di prodotti molto importante divisi tra quelli che vanno via prima sul mercato e quelli che rimangono in giacenza. Proprio la catalogazione e il conteggio manuale richiedono molto tempo e spesso sono soggetti anche ad errori da parte dell’uomo. Come ovviare allora a questo problema? La tecnologia (che è spesso legata al mondo delle vendite) in questo senso fornisce strumenti ottimali e competitivi. La modalità digitale rappresenterà una soluzione molto importante, grazie a controlli automatizzati dell’inventario per avere in maniera precisa, puntuale ed efficace tutti i dati di cui si necessita. Avete aziende o piccoli negozi? VI siete mai confrontati con la questione di come migliorare le varie fasi dell’inventario? Sono diverse le aziende che negli ultimi anni hanno cambiato proprio la modalità di controllo e gestione dell’inventario. L’acquisizione digitale informazioni rappresenta un passo in avanti importantissimo perché riesce ad ottimizzare un lavoro spesso difficile, pesante e che rischia allo stesso tempo di compromettere il lavoro più generale di quella specifica azienda. Pensate a tutte quelle grandi o anche piccole realtà che debbono catalogare in modo preciso ed imminente tutti i prodotti a disposizione per poterli presentare all’utenza e al mercato che è sempre più esigente. La vecchia modalità manuale rischia di far commettere innanzitutto degli errori in fase di catalogazione e in più di portare la stessa azienda in un piano inferiore per quanto riguarda la competitività del mercato rispetto ad altre realtà, anche meno importanti. Vi invitiamo a guardare a questo proposito un link di Brady su uno dei portali più importanti del settore, utile per comprendere appieno l’importanza dell’inventario automatizzato e digitale.

Digitalizzazione dell’inventario è aprirsi al futuro del settore delle vendite

Si può parlare tranquillamente all’ora di tracciabilità senza linea di vista, cioè avere in maniera importante ed immediata a tutto sotto controllo con pochi passaggi su determinati software. Chi al giorno d’oggi non si serve della tecnologia nei vari settori? Così sarà anche per quanto riguarda le aziende e vendite. In fondo l’inserimento manuale di tutte le voci degli articoli è una perdita eccessiva di tempo che non solo fa allungare il lavoro, ma che può generare come abbiamo detto anche errori. Ci sarà bisogno di avere una documentazione chiara, immediata e allora bisognerà in un certo senso adattarsi ai tempi ed anche alla digitalizzazione. Anche perché con la vecchia modalità non è difficile comprendere come si compia un lavoro davvero più grande, fastidioso, non al passo coi tempi. Abbiamo accennato in precedenza alla soluzione RFID industriale completa come una delle soluzioni più innovative, moderne, tecnologiche che possono soddisfare le singole esigenze delle varie aziende. Una gestione automatizzata dell’intero inventario permette un riordino automatico, informa l’azienda così come il piccolo negozio sul prodotto in esaurimento, su quello in eccesso e su che come bisogna intervenire. La distribuzione sarà intelligente senza perdite di prodotti e di denaro con un conseguente importante risparmio sui costi. Sarà anche importante capire come la soluzione digitale fornirà dei dati, delle informazioni sui vari partner con cui effettuare consegne e soprattutto registrerà la soddisfazione proprio della clientela.

Cosa impone il mercato? Quali articoli scegliere? Lo suggerirà la catalogazione digitale

Questa soluzione è così innovativa che permetterà anche di essere competitivi e riforniti sui vari modelli stagionali, sulle tendenze che il mercato impone, sui dati delle vendite, sugli articoli che vanno per la maggiore: insomma il metodo manuale non è più al passo dei tempi e non garantisce più quello step necessario al giorno d’oggi per essere competitivo sul mercato e nei confronti dei clienti stessi. Avere i dati in tempo reale significa eliminare le brutte sorprese in merito alle scorte e ovviamente per quanto riguarda la vendita nei tempi e nei modi in riferimento ai fornitori. La digitalizzazione dell’inventario ha portato un nuovo modo di pensare del mercato e davvero la strada imboccata sembra non prevedere ritorni al passato. Si eviteranno così problemi del tipo: un negozio ha merce in abbondanza per capi in particolare e ha finito le scorte su articoli che vanno per la maggiore. Con la digitalizzazione si avrà l’equiparazione dei prodotti, la capacità di capire dove intervenire per rifornire quella determinata attività ed essere sempre competitivi e con soluzioni efficaci davanti al cliente. Allo stesso tempo si ridurranno i periodo di inattività e sorpattuto saranno scongiurati tutti quegli errori umani (comprensibili) che incidono in maniera troppo importante.