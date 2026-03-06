Come funzionano

Anche nel 2026 i Comuni italiani stanno pubblicando le liste di leva, gli elenchi con i nominativi dei cittadini che compiono 17 anni nel corso dell’anno. L’aggiornamento è previsto dalla normativa militare italiana e riguarda, per quest’anno, i ragazzi nati nel 2009.

Il punto chiave è che l’iscrizione nelle liste non significa essere arruolati né essere chiamati alle armi. Il servizio militare obbligatorio è stato sospeso nel 2005, ma la formazione delle liste resta un adempimento amministrativo previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2010, il Codice dell’ordinamento militare.

Le liste servono a mantenere aggiornato il registro dei cittadini che, in caso di necessità per la difesa nazionale, potrebbero essere coinvolti in una mobilitazione.

Come funzionano le liste di leva nei Comuni

Ogni anno l’aggiornamento delle liste segue un calendario preciso stabilito dalla legge.

Il processo inizia con la pubblicazione del manifesto di leva militare sull’Albo Pretorio del Comune. Il documento informa i cittadini che compiono 17 anni nell’anno in corso dell’iscrizione nelle liste.

Successivamente viene pubblicato l’elenco provvisorio, esposto per 15 giorni consecutivi. In questo periodo è possibile segnalare eventuali errori o omissioni agli uffici comunali.

Chi entra nelle liste di leva nel 2026

Nel 2026 entrano nelle liste di leva i cittadini nati nel 2009.

Questo meccanismo si ripete ogni anno: nel 2025 erano stati inseriti i nati nel 2008.

Le liste includono i cittadini maschi, secondo quanto previsto dalle norme militari italiane. Gli elenchi sono pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni attraverso l’Albo Pretorio online.

Il documento contiene:

nominativi dei cittadini interessati;

modalità di iscrizione nelle liste;

indicazioni amministrative per eventuali correzioni.

Servizio militare in Italia: cosa è cambiato dal 2005

Il servizio di leva obbligatorio è stato sospeso con la legge 23 agosto 2004 n. 226, entrata in vigore il 1° gennaio 2005.

La norma, approvata durante il Governo Berlusconi II, ha trasformato il sistema militare italiano in un modello basato su forze armate professionali e volontarie.

La sospensione non ha cancellato completamente il sistema di leva: le procedure amministrative continuano a esistere proprio attraverso l’aggiornamento annuale delle liste.

Quando potrebbe tornare la leva obbligatoria

La normativa italiana prevede comunque scenari nei quali la leva potrebbe essere riattivata.

Secondo la Costituzione, il servizio militare può essere ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il ritorno della leva sarebbe possibile in due situazioni specifiche.

Stato di guerra deliberato dal Parlamento;

Grave crisi internazionale coinvolgimento diretto dell’Italia.

Un’altra condizione riguarda la disponibilità di personale militare: la leva potrebbe essere riattivata se le forze volontarie risultassero insufficienti e non fosse possibile colmare i vuoti di organico richiamando ex militari congedati da meno di cinque anni.

Chi verrebbe chiamato per primo in caso di guerra

Anche nel caso estremo di una mobilitazione generale, i civili non sarebbero i primi a essere chiamati.

La sequenza prevista dalla normativa militare è chiara.

Ordine di mobilitazione

Forze armate in servizio; personale volontario richiamabile; ex militari congedati da meno di cinque anni; cittadini civili tra 18 e 45 anni, idonei dopo visita medica.

Le forze coinvolte inizialmente sarebbero:

Esercito;

Marina Militare;

Aeronautica Militare;

Carabinieri;

Guardia di Finanza

Solo in una fase successiva potrebbero essere coinvolti anche i civili inseriti nelle liste.

Perché le liste di leva esistono ancora

La pubblicazione annuale delle liste non è quindi un segnale di ritorno immediato alla leva obbligatoria.

Si tratta invece di una procedura amministrativa prevista dalla normativa militare per mantenere aggiornati i registri della popolazione potenzialmente mobilitabile.

In altre parole, le liste servono come strumento di pianificazione della difesa nazionale anche in un sistema basato su militari volontari.

FAQ

Le liste di leva significano che tornerà la leva obbligatoria?

No. L’iscrizione nelle liste è solo un adempimento amministrativo previsto dalla normativa militare.

Chi entra nelle liste di leva nel 2026?

I cittadini maschi che compiono 17 anni nel 2026, cioè i nati nel 2009.

Quando potrebbe essere ripristinata la leva militare?

Solo in caso di stato di guerra o grave crisi internazionale con decisione del Presidente della Repubblica e del governo.

Chi verrebbe chiamato per primo in caso di mobilitazione?

Prima le forze armate e gli ex militari richiamabili, solo successivamente i civili tra 18 e 45 anni.