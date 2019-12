L'infortunio raccontato su Instagram.

Brutto incidente per Luciana Littizzetto, la nota comica piemontese.

La spalla di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa su Instagram ha scritto: «E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso». Poi la foto: pollice in su, sorriso ma polso destro fasciato e gamba destra fasciata.

La Littizzetto non ha spiegato la dinamica dell’infortunio ma c’è chi ha commentato così, rispondendo a Michelle Hunziker: «È scivolata per strada, certo un bel filotto, polso e ginocchio».

Tuttavia, la diretta interessata non ha raccontato cosa le è successo in maniera dettagliata ma si è limitata, con l’uso degli hashtag, a spiegare che è «volata per strada» e si è fratturata rotula e polso.

Tanti gli auguri di pronta guarigione per la Littizzetto, compresi quelli della trasmissione di Raidue: «Ci dispiace tanto Luciana».

La foto ha quasi raggiunto i 160mila like: