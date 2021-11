È successo a Liverpool, in Inghilterra

Attacco terroristico non riuscito a Liverpool, in Inghilterra.

Azione eroica di un tassista che ha bloccato l’attentatore dentro l’auto.

L’unica vittima è stato l’attentatore.

A Liverpool, in Inghilterra, un tassista eroe ha salvato molte vite: ha bloccato un presunto attentatore suicida all’interno dell’auto pochi istanti prima che il veicolo esplodesse fuori da un ospedale. La Polizia, infatti, sta indagando per attacco terroristico.

L’esplosione di ieri, domenica 14 novembre, come raccontato dal Daily Mail, ha trasformato il taxi di David Perry (45enne, sposato con due figli) in una palla di fuoco fuori dal Liverpool Women’s Hospital. Il passeggero di sesso maschile, che aveva chiesto di andare alle celebrazioni del Remembrance Day presso la cattedrale anglicana della città, dove si erano radunate 1.200 persone tra militari, veterani e familiari dei caduti della prima guerra mondiale, è stato l’unico a morire.

S’ipotizza che l’obiettivo fosse proprio la cattedrale ma il traffico e le chiusure stradali hanno convinto il passeggero, non ancora identificato, a chiedere al tassista di parcheggiare nei pressi dell’ospedale. David Perry, accorgendosi delle intenzioni dell’uomo, lo ha bloccato dentro l’auto, poco prima dell’esplosione, mentre l’orologio suonava le 11.

Un amico del tassista eroe ha raccontato: “David ha notato che l’uomo aveva una specie di luce attaccata ai suoi vestiti e ci stava scherzando, non sembrava affatto a posto. Non potevano arrivarci, le strade erano bloccate. L’uomo ha cambiato idea e ha chiesto di andare in centro città. Ma quando stavano passando davanti all’ospedale delle donne, ha detto di fermarsi lì. Non so come abbia fatto. David è saltato fuori dall’auto e ha bloccato l’uomo nella parte posteriore. Se quel tizio fosse finito in ospedale, chissà cosa sarebbe successo. David è l’uomo più fortunato della Gran Bretagna e anche il più eroico”. Miracolosamente David ha subito solo piccoli tagli e contusioni, nonché danni a un timpano. La notte scorsa è stato dimesso dall’ospedale.

Al momento per l’episodio sono state arrestati 4 uomini fra 21 e 29 anni di età. Il passeggero del taxi sembra aver fabbricato un “congegno esplosivo improvvisato” che ha causato l’esplosione, ha detto il capo della polizia antiterrorismo Russ Jackson.

Infine, il comitato di emergenza Cobra, convocato oggi a Londra sotto la presidenza del premier Boris Johnson, ha elevato l’allerta terrorismo nel Regno Unito. La minaccia passa da ‘sostanziale’ ad ‘altamente probabile’, come rende noto il governo britannico.