È successo in provincia di Livorno

Dramma a Castegneto Carducci, frazione di Donocratico, comune in provincia di Livorno. Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato investito da uno scuolabus vicino alla propria casa.

Stando a una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in sella a una bicicletta e sarebbe spuntato all’improvviso in strada passando tra le auto in sosta, cogliendo di sorpresa la mamma che era con lui. L’incidente è avvenuto tra via Mazzini e via Veneto, davanti a una scuola.

Il conducente del mezzo, dipendente di una cooperativa cha ha in appalto il servizio, viaggiava da solo sul mezzo e stava andando a prendere i bambini della scuola elementare che stavano per uscire.

Sul posto della tragedia la polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118 ma, purtroppo, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Sandra Scaprellini, sindaco di Castagneto Carducci, ha detto: «Una fatalità incredibile, un dolore fortissimo. Ora non possiamo far altro che stringerci attorno a questa famiglia. Impossibile dire altro per una tragedia che colpisce un’intera comunità».