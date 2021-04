È successo a Livorno

A Livorno, una donna di 68 anni, tenuta in vita da un sistema meccanico di ventilazione artificiale, ha rischiato di morire.

La 68enne risultava inadempiente nei pagamenti della fornitura elettrica da qualche tempo e così ieri. giovedì 1° aprile, le è stata staccata la corrente a casa. La segnalazione è arrivata al commissariato di polizia della città toscana.

Gli agenti, appena hanno intuito l’imminente pericolo di vita per la donna, si sono precipitati nell’abitazione. L’hanno, poi, accompagnata in una struttura ricettiva e hanno attivato i servizi sociali del Comune di Livorno per consentire la presa in carico della donna da parte del servizio sanitario.

In giornata la corrente è stata riattivata e la donna, che ha spiegato di non aver potuto pagare le bollette a causa della crisi dovuta alla pandemia, è potuta tornare in casa sua.