L'annuncio dell'ex vicepremier sui social

Luigi Di Maio è stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College di Londra. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali social e su LinkedIn, dove l’ex ministro degli Esteri italiano – oggi Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo – ha spiegato il senso della nuova responsabilità accademica.

“Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione”, ha scritto l’ex vicepremier.

Il King’s College London: un ateneo di riferimento internazionale

Il King’s College London è la quarta università più antica del Regno Unito ed è considerato tra gli atenei più prestigiosi a livello globale. Dodici tra studenti e accademici dell’università hanno ricevuto il Premio Nobel.

Il Dipartimento di Studi sulla Difesa rappresenta uno dei poli accademici più rilevanti in Europa per l’analisi strategica, la sicurezza internazionale e le politiche militari. L’ingresso di Di Maio nel corpo dei professori onorari rafforza il legame tra accademia e diplomazia europea in un momento segnato da tensioni geopolitiche complesse.

Il mandato europeo nel Golfo: date e proroghe

Luigi Di Maio è stato nominato primo Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo il 15 maggio 2023, su proposta dell’allora Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell. Ha assunto ufficialmente le funzioni il 1° giugno 2023 con un mandato iniziale di 21 mesi.

Successivamente, l’incarico è stato prorogato su proposta dell’Alta rappresentante Kaja Kallas per ulteriori due anni, fino al 28 febbraio 2027. Il mandato può essere ancora rinnovato.

Il ruolo del Rappresentante Speciale è quello di consolidare il dialogo politico e strategico tra Bruxelles e i Paesi del Golfo, in un contesto che comprende sicurezza energetica, stabilità regionale e cooperazione economica.

FAQ

Quale incarico ha ricevuto Luigi Di Maio?

Professore Onorario presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College London.

Qual è il suo ruolo attuale nell’Ue?

Rappresentante Speciale per la regione del Golfo.

Fino a quando dura il suo mandato europeo?

Fino al 28 febbraio 2027, con possibilità di rinnovo.

Il King’s College è un’università prestigiosa?

Sì, è la quarta più antica del Regno Unito e conta 12 Premi Nobel tra studenti e accademici.