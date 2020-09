È successo a Luino (Varese)

Una bambina di 9 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto del padre, a cui stava andando incontro per salutarlo.

È successo a Luino, comune della provincia di Varese, in Lombardia.

Stando a quanto è emerso, la bambina si sarebbe avvicinata troppo alla macchina, sul lato destro, finendo con un piede sotto uno dei pneumatici.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata per una sospetta frattura in ospedale a Varese e non è in pericolo di vita.

Come riportato su Luinonotizie.it, sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri, sono accorsi anche i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa. La piccola è stata trasportata in elisoccorso in ospedale, insieme al padre.