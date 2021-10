Aveva 28 anni

Lutto nel mondo del calcio: è morto, a soli 28 anni, Daniel Leone, ex portiere di Catanzaro e Reggina. Si è spento nella serata di ieri, sabato 2 ottobre, dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello.

L’incubo di Leone cominciò nel 2014 quando vestiva la maglia della Reggina. Allora si sottopose a un’operazione d’urgenza dopo un forte mal di testa e la terribile diagnosi. Leone, poi, tornò sui campi di calcio, indossando le maglie di Catanzaro, Pontedera, Reggiana, Torres e Latina. Il cancro, però, poi è tornato, costrigendo Daniel Leone al ritiro nel luglio 2018, così comunicato sui social media: «È arrivato il momento di dire addio a ciò che ho sempre desiderato, che ho sempre sognato e che ho sempre amato. La vita è un destino ed io ho preso la strada della mia salute per chi mi vuole bene, per chi mi ama e per mia figlia. È un dispiacere lasciare ciò che ami dopo anni e anni di sacrificio ma ho una nuova battaglia da vincere».

Daniel Leone era nato a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, il 3 giugno 1993. Ha vestito le maglie di Reggina, Pontedera, Reggiana, Torres, Latina e Catanzaro.