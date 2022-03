Aveva la leucemia

Lutto nel mondo del calcio. È morto il belga Miguel Van Damme, calciatore del Cercle de Bruges che soffriva di leucemia. Il portiere si è spento ieri sera, lunedì 28 marzo. Lo sportivo aveva 28 anni e combatteva contro la malattia dal 2016.

La moglie Kyana Dobbelaere, su Instagram ha scritto: “Il nostro tesoro è partito ieri sera per la sua ultima partita, una partita che non si può più vincere. Hai combattuto come un leone. Siamo così grati per la persona che sei stata, un esempio per molti. Mi hai fatto capire che non bisogna mai arrenderti, anche se c’è solo un piccolo raggio di speranza. Riposa ora”.

Van Damme aveva esordito nella prima divisione belga nel 2014 ma ha giocato meno di 50 partite poiché la sua carriera è stata interrotta dalla malattia. Nel 2016 gli è stata diagnosticata una leucemia da cui sembrava essersi ripreso. Successivamente c’è stata una ricaduta e nel settembre 2020 l’annuncio che ormai le cure non erano più efficaci.

Lo scorso anno il calciatore era diventato papà di una bimba, Camille.

Il Cercle de Bruges ha dichiarato: “Le parole sono inadeguate per descrivere come ci sentiamo, anche se sapevamo che le cose non andavano bene da tempo. Oggi è un giorno molto difficile nei quasi 123 anni di storia del Cercle de Bruges. Il nostro pensiero va prima di tutto a sua moglie Kyana, a sua nipote Camille, ai genitori di Miguel, a sua sorella Francesca ma anche ai suoi tanti amici e familiari. Miguel, la tua perseveranza e la tua forza di donarti ogni volta, battuta d’arresto dopo battuta d’arresto, è stata ammirevole. Sei un modello di positivismo, perseveranza e spirito combattivo. Un’ispirazione per tutti coloro che combattono. Per sempre nei nostri cuori”.