L’attrice statunitense Kirstie Alley, conosciuta per la serie comica Cheers (Cin Cin) degli anni 80 e 90 e per il film Senti chi parla, è morta di cancro. Aveva 71 anni. Lo ha comunicato la famiglia. I suoi figli hanno annunciato: “Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile, feroce e amorevole madre è morta”.

Alley ha vinto un Emmy Award per il suo ruolo di manager di un pub nella popolare serie TV. Nativa di Wichita, Kansas, è apparsa anche film Star Trek II: L’ira di Khan, Drop Dead, Georgeous (Bella da morire) e, come accennato, Senti chi parla con John Travolta (e con il bambino doppiato in italiano da Paolo Villaggio).

La famiglia non ha specificato quale cancro avesse l’attrice ma ha sottolineato che è stato “scoperto solo di recente”. “Ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere e di tutte le avventure che ci attendono. Per quanto iconica fosse sullo schermo, è stata una madre e una nonna ancora più straordinaria”. La famiglia ha anche elogiato il suo “entusiasmo e passione per la vita, per i suoi figli, i nipoti e i suoi numerosi animali, per non parlare della sua eterna gioia di creare”.

John Travolta, su Instagram, ha scritto: “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo”, condividendo anche una foto.

In Cin Cin, sitcom della NBC su un bar di Boston, Kirstie Alley ha interpretato il personaggio di Rebecca Howe accanto all’attore Ted Danson.

È apparsa in 147 episodi dopo essersi unita allo show al culmine della sua popolarità e ha continuato a farne parte fino alla sua fine, nel 1993, anno in cui ha vinto anche un secondo Emmy come migliore attrice protagonista, questa volta per un film della CBS TV intitolato David’s Mother.