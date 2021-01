Aveva 73 anni

L’attrice Marion Ramsey, nota per il suo ruolo di agente Hooks nella saga cult Scuola di Polizia, è morta all’età di 73 anni a Los Angeles.

L’agente dell’attrice di Broadway, Roger Paul, ha confermato la notizia alla stampa statunitense. Ramsey si era ammalata di recente ma non è stata resa nota la causa del decesso.

Nata a Filadelfia, Ramsey cominciò la sua carriera nel mondo del teatro come membro dei cast delle produzioni originali di Broadway. Nel 1974 recitò al fianco di Bette Davis nel musical Miss Moffat.

Sempre negli anni 70 Ramsey fece il suo debutto televisivo nello show Keep On Truckin’ e apparve anche nella seria The Jeffersons con il ruolo di Cos. Nel 1978 il ritorno a Broadway nel musical Eubie! sul pianista jazz Eubie Blake, con Gregory e Maurice Hines.

Nel 1984, poi, il ruolo che ha reso l’attrice celebre in tutto il mondo: Accademia di Polizia nel ruolo di Laverne Hooks, un personaggio dai modi miti e dalla voce stridula ma dura quando bisognava esserlo. Accademia di Polizia ebbe cinque sequel e Ramsey fece parte di ognuno di essi.

L’attrice, negli anni 90, apparve anche in altre due serie TV Cult: Beverly Hills 90210 e MacGyver. L’ultima apprizione di Ramsey come attrice è del 2018 nel film When I Sing.