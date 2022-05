Aveva 67 anni

È morto, all’età di 67 anni, l’attore Ray Liotta.

Come riportato dalla sua addetta stampa, Jennifer Lien, Liotta si trovava nella Repubblica Dominicana per il film Dangerous Water: si è spento nel sonno. Il suo ruolo più iconico è stato quello di Henry Hill nel film di Martin Scorsese del 1990, Quei bravi ragazzi (Godfellas), basato sul libro Wise Guy di Nicholas Pileggi.

L’artista, nato nel 1954 a Newark, era stato adottato dalla famiglia Liotta. Iniziò a recitare all’Università di Miami, dove si laureò. Successivamente, prese parte a numerosi spot pubblicitari e programmi televisivi ma la svolta arrivò nel 1986 in Something Wild (Qualcosa di travolgente), diretto da Jonathan Demme. Poi, interpretò il fantasma della leggenda del baseball Shoeless Joe Jackson in Field of Dreams (L’uomo dei sogni) e successivamente fu scritturato per il capolavoro di Scorsese con Robert De Niro e Joe Pesci.

Lorraine Bracco, co-protagonista di Quei bravi ragazzi, su Twitter ha ricordato l’attore così: “Posso essere ovunque nel mondo e le persone verranno a dirmi che il loro film preferito è Quei bravi ragazzi. Poi chiedono sempre qual è stata la parte migliore. La mia risposta è sempre stata la stessa: quella di Ray Liotta”.

Sebbene Henry Hill sia stato il ruolo più iconico di Liotta, l’attore continuò a lavorare in modo profilico per tutta la vita, in film come Corrine, Corrina (Una moglie per papà), Cop Land e The Rat Pack.

Nel 2002 Ray Liotta recitò nel videogioco Grand Theft Auto: Vice City, nel ruolo di Tommy Vercetti, un mafioso: “Tutto quello che ho fatto è maledire e chiamare le persone puttane”, scherzò qualche anno dopo in un’intervista.

Di recente, Liotta ha fatto parte del cast di Shades of Blu, dove ha recitato al fianco di Jennifer Lopez: una serie televisiva poliziesca andata in onda per tre stagioni, dal 2016 al 2018. Liotta è sopravvissuto a una figlia ed è stato fidanzato con Jacy Nittolo.