Aveva 50 anni

È morta a Varese la giornalista sportiva Fiammetta La Guidara .

la giornalista sportiva . La causa del decesso: complicazioni legate a una gravidanza .

. Fiammetta La Guidara aveva appena 50 anni.

Lutto nel giornalismo sportivo. È morta, a soli 50 anni, Fiammetta La Guidara, nota nell’ambito del racconto dei motori.

La giornalista, nata a Roma ma residente a Varese (dove si era trasferita da alcuni anni con il marito Tarcisio Bernasconi), è deceduta, stando a quanto si è appreso, per le complicanze legate a una gravidanza.

Fiammetta, come raccontato su MilanoToday.it, «amava i motori e per lavoro, spesso a Milano, viaggiava molto: mitico il suo viaggio in moto dall’Italia fino a Mosca, insieme alla mamma. Italia alla Russia in moto per seguire l’esordio del Mondiale Superbike in Russia: quasi 7mila km complessivi tra andata e ritorno».

Fiammetta ha collaborato con Motosprint, Inmoto, la Gazzetta dello Sport. In TV, ha commentato il Campionato Mondiale Supermoto per Nuvolari TV, il Campionato italiano CSAI Kartin e il Campionato italiano di Velocità di Motociclismo nelle classi Superbike, Supersport 600 e 125. Dal 2012 collaborava con Aci sport e, fino all’anno scorso, è stata l’addetta stampa del campionato TCR.

Come riportato sul Corriere della Sera, le condizioni della giornalista sono peggiorate nella notte di martedì: inutile, purtroppo, il trasferimento all’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Verona, in terapia intensiva.