Roberto Cavalli è stato il fondatore dell’omonimo marchio di moda di lusso, noto per il suo stile esuberante e innovativo. Nato a Firenze nel 1940, Cavalli ha iniziato la sua carriera nella moda negli anni ’60, distinguendosi per l’uso innovativo di materiali e tecniche di stampa. È stato particolarmente famoso per i suoi design audaci, l’uso di stampe animalier e la lavorazione del cuoio, diventando uno dei simboli della moda italiana nel mondo.

Cavalli ha lanciato il suo marchio nel 1970 e da allora ha espanso la sua linea includendo una varietà di prodotti come abbigliamento, accessori, profumi e anche articoli per la casa. Il brand Roberto Cavalli è sinonimo di glamour, sensualità e lusso, attraendo celebrità e amanti della moda da tutto il mondo.

Oltre al suo marchio principale, Roberto Cavalli ha creato anche linee secondarie, tra cui Just Cavalli, focalizzata su un pubblico più giovane e su una moda più casual e accessibile.

Nel corso della sua carriera, Cavalli ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo contributo alla moda e al design.