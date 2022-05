È successo a Macerata

A Macerata, in via Dante Alighieri, una bambina di 4 anni è precipitata dal terzo piano di un palazzo sul marciapiede. Stando a una prima ricostruzione, la piccola, verso le 16 di ieri pomeriggio, domenica 1° maggio, sarebbe caduta da una finestra mentre si trovava in casa con padre e madre, di origine indiana, da un’altezza di una decina di metri.

La bambina, dopo la segnalazione di passanti, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata, in codice rosso, in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in gravi condizioni. Si è appreso che, oltre alla bimba precipitata, i sanitari hanno soccorso anche la madre della bambina, trovata in casa con ferite ai polsi: la donna è stata trasportata in ospedale a Macerata.

Sul fatto indaga la Squadra Mobile di Macerata in coordinamento con la pm Stefania Ciccioli. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto disperato della donna, che era in casa con il marito. Le forze dell’ordine hanno circoscritto l’area antistante l’edificio dal quale è precipitata la bimba, dopo un volo di circa 10 metri, e sono stati effettuati i rilievi necessari per chiarire la dinamica della disgrazia.