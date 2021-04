Madame domani sera ospite di Amici

ci sarà anche Pio e Amedeo

Sabato 3 aprile andrà in onda l’attesissima terza puntata del Serale di Amici 20, condotto, come di consueto, da Maria De Filippi.

Le tre squadre si sfideranno prova dopo prova, e non mancheranno le sorprese e le liti tra prof di canto e di ballo. Oltre ai tre giudici fissi, saranno in studio il fenomeno musicale del momento, Madame, e il duo comico Pio & Amedeo.

Oggi si registra la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippiche andrà in onda sabato 3 aprile 2021 in prima serata su Canale 5, e anche questa volta tornano le nostre anticipazioni. Dopo l’esordio incredibile della prima puntata, anche la seconda ha stravinto con il 28.3% di share: dimostrazione che la De Filippi continua a non sbagliare un colpo. Cosa succederà nella registrazione di oggi? Scoprilo con noi!

LE SQUADRE Peparini-Pettinelli : Samuele, Giulia, Aka7even

: Samuele, Giulia, Aka7even Cuccarini–Arisa : Alessandro, Rosa, Martina, Raffaele, Tancredi

: Alessandro, Rosa, Martina, Raffaele, Tancredi Celentano-Zerbi: Serena, Tommaso, Deddy, SanGiovanni, Enula

Giudici per tutte le nove puntate di questo serale saranno Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Soltanto nella finale, prevista per il 15 maggio, si aggiungerà a loro un quarto giudice, il pubblico da casa: infatti, l’ultima puntata sarà l’unica in diretta e sarà possibile quindi l’utilizzo del televoto.

