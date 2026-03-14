L'intervista

Il cantante Mahmood – vincitore di Sanremo nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Brividi, in coppia con Blanco – ha annunciato la decisione di lasciare l’Italia e trasferirsi in Spagna perché vuole rallentare il ritmo della sua carriera e allontanarsi dalle pressioni legate alla notorietà. L’artista ha raccontato il momento personale e professionale che sta vivendo in un’intervista al magazine queer internazionale Butt.

Il trasferimento non nasce da motivazioni artistiche legate al mercato musicale, ma dal bisogno di ritrovare uno spazio personale lontano dalle attenzioni costanti che lo accompagnano in Italia.

“Mi trasferisco in Spagna – ha dichiarato l’artista – Voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato”.

La pressione della popolarità

Con l’aumento della popolarità negli ultimi anni, Mahmood racconta di vivere con difficoltà l’attenzione continua del pubblico e dei fan. La diffusione degli smartphone e dei social media ha reso sempre più frequente essere ripresi o fotografati anche in momenti privati.

“Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo – ha spiegato il cantante – 33enne Magari sono ubriaco, non voglio fare brutta figura davanti a una telecamera che mi riprende”.

La sensazione descritta dall’artista è quella di essere osservato costantemente: “Mi sento come una tigre bianca in uno zoo”.

Stop ai concerti e alle nuove uscite musicali

La decisione di trasferirsi all’estero coincide anche con una pausa nella carriera musicale. Mahmood ha, infatti, spiegato di aver scelto di fermarsi temporaneamente sia dai tour sia dalla pubblicazione di nuovi brani: “Ho smesso di andare in tour e di pubblicare canzoni. Ho davvero bisogno di tempo per trovare un’ispirazione nuova, una visione che voglio condividere con il mio pubblico”.

La pausa rappresenta quindi un momento di riflessione artistica, necessario per definire la prossima fase del suo percorso musicale.

L’episodio che racconta il rapporto con la notorietà

Nel corso dell’intervista Mahmood ha raccontato anche un episodio personale che considera emblematico per spiegare il rapporto complicato con la propria fama.

“Una volta ho fatto sesso con una persona, e dopo mi ha detto: ‘I miei figli sono tuoi grandi fan’. E io allora ho pensato: ‘Cosa?’, non sapevo cosa stava succedendo, ma nel complesso mi stavo divertendo”.

Il rapporto con la propria identità

Nel corso dell’intervista l’artista ha parlato apertamente anche della propria vita privata e della sua omosessualità, spiegando di non aver mai sentito il bisogno di nascondere questa parte della sua identità.

“Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale”.

Mahmood ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale della madre nella sua vita.

“Sono stato fortunato, ho una mamma davvero brava. Lei è stata la mia più grande fortuna nella vita”.

Perché la Spagna

Il trasferimento in Spagna rappresenta per l’artista la possibilità di vivere una quotidianità più libera, lontana dalla pressione costante che percepisce nel suo Paese.

L’obiettivo non è quello di abbandonare definitivamente la scena musicale italiana, ma di prendersi il tempo necessario per ritrovare un equilibrio personale e creativo.

Una pausa che potrebbe influenzare anche il futuro della sua produzione musicale.