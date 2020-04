L'annuncio dell'artista emiliana su Twitter

Drammatico annuncio della cantautrice Fiordaliso su Twitter: la madre è morta a causa del coronavirus, anche lei ne è affetta ma il padre è guarito.

L’artista emiliana, 64 anni, sul social media ha scritto: «Piacenza: maledetto covid-19 – ha scritto – ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita) mia sorella ammalata (ora guarita) ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. È guarito vaff corona virus».

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

Fiordaliso, infatti, è originaria di Piacenza, una delle zone più colpite dalla pandemia. Di recente, sempre su Twitter, la cantante ha scritto: «PIACENZA. Questa cosa me la dovete spiegare. Chiusi per 2 settimane i negozi dei centri commerciali. Nello stesso cento OBI aperto il supermercato con un sacco di gente. Perché? Con i carrelli non ci si ammala?». E ancora: «Prima tagliano la sanità, ora richiamano i dottori in pensione».