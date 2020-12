L'incidente è avvenuto a Uta, nel Sud Sardegna

Incidente stradale mortale a Uta, nel Sud Sardegna, sulla Strada Provinciale 2, all’incrocio per Monte Arcosu.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso e i carabinieri delle stazioni di Uta e Decimomannu per i rilievi del sinistro e per la sicurezza della viabilità.

A perdere la vita è stata un donna di 70 anni, con residenza a Chianciano Terme (Siena), ma originaria di Serrenti (Sud Sardegna).

Gioconda Musio, artista e titolare di una galleria d’arte, era alla guida di una Volkswagen Tiguan che si è scontrata con una Fiat 500 condotta da un cagliaritano di 57 anni, Antonello Mudu, rimasto ferito.

All’origine dell’incidente potrebbe esserci stata una mancata precedenza, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri.

L’impatto è stato violentissimo, la Tiguan è stata scaraventata fuori strada. Purtroppo, nonostante l’arrivo dei sanitari, per la 70enne non c’è stato nulla da fare. Il ferito, invece, è stato trasportato con l’Elisoccorso in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.