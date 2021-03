Teatro d’Ira Vol. 1, il nuovo album de Maneskin

A distanza di due anni dall’album di debutto, “Il ballo della vita”, doppio disco di platino,

i Maneskin pubblicano “Teatro d’ira – Vol. I”,

“Teatro d’ira – Vol. I” il primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze. Un percorso ambizioso e in continuo divenire, partito dai singoli “Vent’anni” (disco di platino) e dall’inedito “Zitti e buoni”, brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2021, che in pochi giorni ha raggiunto 18 milioni di streaming.

Il disco è stato scritto interamente dai Maneskin e registrato in presa diretta, rimandando alle atmosfere analogiche dei bootleg anni ’70, con l’idea e la voglia di ricreare la dimensione live vissuta dal gruppo nel loro primo lungo tour di 70 date fra Italia e Europa.

Come si intuisce dal titolo, il teatro è metafora in contrasto con l’ira del titolo: diventa lo scenario in cui questa prende forma.

Non si tratta di una collera contro un bersaglio, ma di un’energia creativa che si ribella contro opprimenti stereotipi. Una catarsi che genera, grazie all’arte, una rinascita e un cambiamento in senso positivo.

un estratto video della conferenza e performance live di oggi