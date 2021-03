IL BRANO VINCITORE DEL 71° FESTIVAL DI SANREMO È GIÀ DISCO D’ORO

I Maneskin parteciperanno all’ Eurovision Song Contest 2021 che si svolgerà a Rotterdam a maggio.

parteciperanno all’ che si svolgerà a Rotterdam a maggio. La band romana formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio rappresenterà l’Italia dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni.

“Zitti e Buoni” per l’Eurovision Song Contest 2021, senza parolacce

Per rispettare il regolamento dell’Eurofestival, la band romana è stata costretta a cambiare alcune parole del testo. Il regolamento dell’Eurofestival, infatti, vieta la presenza di parolacce nel testo della canzone e, su You Tube, è stata così pubblicata la versione della canzone che i Maneskin porteranno a Rotterdam.

Il regolamento dell’Eurovision Song contest prevede che ogni canzone in gara non superi i 180 secondi e non contenga parolacce. I Maneskin che hanno conquistato già il disco d’oro con Zitti e buoni hanno così tagliato 13 secondi e sostituito due parole in quanto la canzone originale dura 19 secondi e contiene le parole cog*ioni e caz*o.

Zitti e buoni dei Maneskin e la versione per l’Eurofestival 2021