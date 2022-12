L'indiscrezione

Molto rumore per nulla. Stiamo parlando dei pagamenti tramite il POS.

Sì, perché la norma contenuta nella Manovra che introduce la soglia dei 60 euro sotto cui i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici potrebbe saltare. Lo sostengono varie fonti della maggioranza.

Il dietrofront potrebbe essere scaturito dall’interlocuzione degli scorsi giorni tra il Governo Meloni e l’Unione Europea con la Commissione che ha indicato questa misura non in linea con le raccomandazioni per il contrasto all’evasione fiscale.

Sul tema è intervenuta Sandra Savino, sottosegretaria all’Economia: “Non c’è da stupirsi se c’è incertezza, anche gli uffici sono in affanno. In questo momento il Governo sta valutando tutte le ipotesi possibili. Immagino che il ministro sarà molto chiaro e puntuale rispetto a questo tema”.

Benedetto della Vedova, segretario di +Europa, su Twitter ha commentato: “Il Governo Meloni ha fatto una poco onorevole quanto inevitabile retromarcia anche sul POS. Da una parte attacchi inusitati alla BCE e rifiuto di ratifica del nuovo MES, dall’altra bocciatura di misure ideologiche e inutili: puro autolesionismo anti Ue a danno dell’Italia”.