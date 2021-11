È successo in provincia di Mantova

Incidente stradale mortale a Bagnolo San Vito (Mantova).

Morta una giovane di 20 anni.

A bordo del veicolo sanitario c’erano 4 persone.

A Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, c’è stato un grave incidente stradale che ha coinvolto un veicolo sanitario.

Una ragazza di 20 anni, volontaria dell’associazione Amica Emergenza, ha perso la vita.

A bordo del veicolo sanitario c’erano 4 persone: 2 operatori addetti al trasporto sanitario, autista e accompagnatrice e 2 utenti. Per la ragazza, i soccorsi hanno potuto soltanto constatare il decesso. Mentre gli altri sono stati tutti trasportati non in gravi condizioni all’ospedale di Mantova.

Il mezzo su cui viaggiava la soccorritrice deceduta era un furgone Fiat Doblò adibito ai trasporti sanitari semplici. Il furgoncino, come scritto, apparteneva all’associazione privata Amica emergenza di Mantova che con ambulanze e mezzi vari, utilizzando volontari e personale dipendente, effettua trasporti sanitari, ma non interventi del 118.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la conducente del furgoncino avrebbe perso il controllo del mezzo, finito nel fossato laterale sbattendo contro alcune piante. La soccorritrice, una volontaria di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morta sul colpo.