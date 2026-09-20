A Marano Equo (Roma)

Al volante non avrebbe dovuto trovarsi: la patente gli era stata sospesa dopo essere stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Un uomo di 37 anni di Tivoli ha investito e ucciso una donna di 76 anni a Marano Equo, piccolo comune alle porte di Roma. È successo nella serata di ieri.

Come è avvenuto l’investimento

Secondo quanto ricostruito, la donna è stata travolta da un’Audi A3 che subito dopo l’impatto ha terminato la corsa fuori strada. Per l’anziana i soccorsi sono risultati inutili.

Cosa hanno rilevato gli accertamenti in ospedale

Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti sanitari in ospedale ed è risultato positivo all’alcol e alle droghe. I successivi controlli hanno fatto emergere che stava guidando con la patente sospesa, provvedimento scattato dopo un precedente episodio di guida in stato di ebbrezza.

L’accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale aggravato. Come per ogni indagato vale la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo.