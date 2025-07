Aveva 76 anni

Marina Donato, figura iconica della televisione italiana e vedova di Corrado Mantoni, si è spenta a 76 anni. La sua eredità vive nei programmi che hanno fatto la storia.

Marina Donato, storica produttrice televisiva e vedova del leggendario conduttore Corrado Mantoni, è scomparsa nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025, all’età di 76 anni, a Roma. Colpita da un arresto cardiaco mentre cenava in un ristorante della Capitale, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Una carriera dietro le quinte

Nata a Roma il 4 luglio 1949, Marina Donato ha dedicato la sua vita alla televisione, contribuendo alla creazione di programmi che hanno definito intere generazioni. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è iniziato nel 1972, quando lavorava come segretaria di redazione per un periodico cattolico. Un anno dopo, nel 1973, ha conosciuto Corrado, allora già un affermato conduttore, dando il via a una collaborazione professionale che si è trasformata in una storia d’amore lunga una vita.

Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 1982 come produttrice esecutiva di Il pranzo è servito, il celebre quiz show condotto da Corrado su Canale 5, che ha totalizzato oltre 2.000 puntate fino al 1992. A questo programma sono seguiti altri successi, come La cena è servita (1992-1993) e Buona Domenica (1985), prodotto insieme a Maurizio Costanzo. La sua impronta è stata determinante anche in La Corrida, di cui è stata produttrice esecutiva per dieci edizioni a partire dal 1987, diventando successivamente coautrice.

La fondazione di Corìma e i grandi successi

Nel 2005, Marina Donato ha fondato la società di produzione Corìma, con sede a Roma, insieme a Massimiliano Lancellotti. Attiva dal 2007, Corìma ha coprodotto programmi di enorme successo, tra cui La Corrida e, a partire dal 2008, Forum per Rti. Sempre nel 2008, insieme ai soci Lancellotti e Stefano Bartolini, ha acquisito i diritti di Portobello, lo storico show di Enzo Tortora, ripreso dalla Rai nel 2018 con Antonella Clerici.

Tra il 2018 e il 2020, Corìma ha collaborato con Magnolia per tre edizioni de La Corrida condotte da Carlo Conti. Nel 2021, la società ha riportato in onda Il pranzo è servito su Rai 1, con Flavio Insinna alla conduzione. L’ultimo progetto di Marina è stato il ritorno de La Corrida nel 2024, trasmesso sul canale Nove e condotto da Amadeus, un’edizione che aveva entusiasmato sia il pubblico che la produttrice.

Un legame indissolubile con Corrado

La storia di Marina Donato è intrecciata indissolubilmente con quella di Corrado Mantoni, conosciuto semplicemente come Corrado. I due si sono incontrati nel 1973, quando lei aveva 24 anni e lui 49. La loro collaborazione professionale si è presto trasformata in una relazione sentimentale. Dopo 23 anni di convivenza, si sono sposati il 27 giugno 1996 in una cerimonia riservata, officiata dall’allora sindaco di Roma Francesco Rutelli, alla presenza di pochi intimi, tra cui Silvio Berlusconi.

Corrado è scomparso l’8 giugno 1999, ma Marina ha continuato a portare avanti la sua eredità. In un’intervista al Corriere della Sera, aveva ricordato con emozione una scommessa fatta con il marito poco prima della sua morte: “Temeva che nessuno si sarebbe più ricordato di lui. Io gli dissi che non era vero. Ho vinto io quella scommessa, e so che lui dall’aldilà lo ha visto”.

Oltre a Corrado, Marina Donato è stata legata negli ultimi anni all’ex magistrato Italo Ormanni, scomparso il 20 aprile 2024 all’età di 88 anni. Non aveva figli, ma il suo lascito è rappresentato dai programmi che hanno accompagnato milioni di italiani. Da La prova del cuoco a Tira & Molla, da Sì o no? a Il gatto e la volpe, il suo lavoro ha lasciato un segno indelebile nella televisione italiana.

I funerali di Marina Donato si terranno sabato 2 agosto 2025, alle ore 10:30, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica a Roma.