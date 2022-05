Alle 18 a Palazzo Chigi

Il premier Mario Draghi ha convocato per oggi, giovedì 19 maggio, alle 18, il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi per comunicazioni che, stando agli stessi membri del Governo, erano ignote.

Stando a quanto si è appreso, tra i temi del CDM ci potrebbe essere il DDL Concorrenza con una possibile richiesta della fiducia e lo sblocco delle concessioni per i balneari. Infatti, questa riforma, che da mesi è ‘impaludta’ in commissione Industria in Senato, potrebbe mettere a rischio i fondi per l’Italia.

Quindi, Draghi, stando a quanto riportato da alcuni ministri, ha convocato il CDM per mettere i partiti e tutto il governo di fronte alla responsabilità di procedere con rapidità all’approvazione delle riforme che rappresentano il passaggio fondamentale per attuare il PNRR.

Draghi, pertanto, vuole che siano tolti i veti per evitare ulteriori rallentamenti sulle riforme. Inoltre, ci dovrebbe essere l’invito all’unità dell’esecutivo anche in relazione alle decisioni sulla guerra in Ucraina alla luce della discusione odierna in Senato.

Aggiornamento, 18.52: Nel corso del Consiglio dei ministri, durato appena 10 minuti, come riferito da alcuni presenti, è stata autorizzata la fiducia sul DDL concorrenza qualora le circostanze lo rendessero necessario. Draghi ha, infatti, chiesto che il DDL venga approvato entro la fine del mese tramite un accordo, altrimenti ci sarà il voto di fiducia.