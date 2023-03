Dramma a Marsciano (Perugia)

A Marsciano, in provincia di Perugia, in Umbria, un pensionato ha perso la vita in un tragico incidente.

Il 75enne Domenico Moriconi aveva deciso di raccogliere un rametto di mimosa fresca per la moglie, in occasione della festa della donna, ma quel gesto d’amore ha causato la sua morte.

La ricostruzione

L’uomo, mentre cercava di raggiungere una pianta di mimosa che cresceva proprio davanti all’abitazione della coppia, è salito su un muretto, si è sporto un po’ troppo ed è precipitato nel vuoto.

L’incidente è avvenuta il 9 marzo scorso: il 75enne non ha, forse, valutato bene la distanza e non è riuscito a mantenere la presa, cadendo nel vuoto da un’altezza notevole. I soccorsi del 118 sono stati immediati e Domenico è stato trasportato, in condizioni disperate, all’ospedale di Perugia dov’è deceduto poche ore dopo, senza mai prendere conoscenza: il trauma cranico era troppo grave.

Le indagini sono a carico dei carabinieri e la Procura ha disposto l’autopsia perché ipotizza che ci possa essere stato anche un malore. Tuttavia, non ci sono dubbi sul fatto che sia stato un tragico incidente.