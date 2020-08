È successo in provincia di Massa Carrara

Un albero è caduto su una tenda dove dormiva una famiglia in un campeggio, colpendo due bambine di 3 e 14 anni, la prima delle quali non ce l’ha fatta. È successo a Marina di Massa, a Massa Carrara, in Toscana, a causa del temporale che si è scatenato la notte scorsa.

L’albero, un pioppo di quasi 4 metri d’altezza, è finito sulla tenda occupata dalla famiglia e dalle due bambine. Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un’ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento.

Vani i tentativi di rianimare sul posto la piccola di 3 anni da parte del 118. Trasportata in gravi condizioni in ospedale la sorella di 14 anni, mentre un’altra ragazza di 19 anni ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario il ricovero, I genitori sono rimasti illesi. Stando a quanto si è appreso, infatti, erano in 5 nella tenda. La famiglia è di origine marocchina ma residente in Italia.