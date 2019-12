A Storie Italiane, su Raiuno.

Massimo Boldi e la fidanzata Irene Fornaciari sono stati ospiti di Italia Sì, il programma di Raiuno condotto da Marco Liorni.

L’attore, 74 anni, parlando della sua relazione molto chiacchierata sui social media, ha detto: «Il 2019 è stato per me un anno molto fortunato, molto particolare. Il mio cuore è stato rapito da una donna straordinaria. Ve la voglio presentare, si chiama Irene»

Boldi – a cui è morte la moglie Maria Teresa Salo nel 2004 dopo una malattia incurabile durata più di 10 anni – ha anche rivelato: «Sono diventato nonno, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone. Ricominciare dall’inizio è molto bello».

Dal canto suo Irene Fornaciari, 40enne (omonima ma senza nulla in comune con la figlia di Zucchero), ha svelato che «una grande caratteristica di Massimo è la leggerezza con cui, pur essendo un uomo molto complesso, affronta la vita. Magari stiamo parlando di una cosa seria e in quel momento comincia a cantare o recita una battuta di un suo film. E questo mi piace assolutamente, la leggerezza è fondamentale», aggiungendo di «avere conosciuto la famiglia di Massimo, le figlie sono donne fantastiche. Ci vediamo, usciamo insieme senza nessun problema. È andato tutto in modo molto naturale».

Di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Boldi ha rivelato di avere regalato un anello a Irene: «Questo – ha detto l’attore di Luino – è certo. Qualche settimana fa, grazie a un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta».

E Irene ha reagito così: «Sono rimasta senza fiato quando ho visto l’anello, non me lo aspettavo. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore, rappresenta un impegno reciproco. Mi sento molto amata da Massimo, è un uomo che si preoccupa continuamente delle persone che ama. Nelle grandi cose, come nelle piccole. Nessuno lo aveva mai fatto. È nelle piccole cose che decifri l’amore».