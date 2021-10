Il marito è "una persona comune"

La principessa giapponese Mako ha sposato il suo fidanzato del college Kei Komuro e ha così perso il suo status reale. Secondo la legge giapponese, infatti, i membri femminili della famiglia imperiale perdono il loro status dopo il matrimonio con una ‘persona comune’ al contrario dei membri maschili.

Come riportato dalla BBC, la principessa ha anche scelto di evitare i consueti riti del matrimonio reale e ha rifiutato il pagamento offerto alle femmine reali al momento del congedo dalla famiglia. Mako è la prima donna della famiglia reale a rifiutarli entrambi.

La coppia dovrebbe trasferirsi negli Stati Uniti d’America, dove Komuro lavora come avvocato. La mossa ha portato a inevitabili paragoni con i reali britannici Meghan Markle e il principe Harry, facendo guadagnare agli sposi il soprannome di Japan’s Harry and Meghan, cioè Harry e Meghan del Giappone.

Come Meghan Markle, Komuro è stato sottoposto a un attento esame da quando è stata annunciata la sua relazione con Mako. Recentemente è stato anche criticato per aver sfoggiato una coda di cavallo quando è tornato in Giappone. Alcuni giornali di gossip e utenti dei social media hanno ritenuto che la sua pettinatura – considerata non convenzionale in Giappone – fosse disdicevole per qualcuno destinato a sposare una principessa.

Martedì scorso, 19 ottobre, in una conferenza stampa, la principessa Mako ha affermato di essersi scusata per qualsiasi problema causato alle persone dal suo matrimonio: “Sono molto dispiaciuta per quanto causato e sono grata a coloro che hanno continuato a sostenermi. Per me, Kei è insostituibile: il matrimonio è stata una scelta necessaria per noi”.

Komuro ha aggiunto di amare la principessa e di volere trascorrere tutta la sua vita con lei: “Amo Mako. Abbiamo solo una vita e voglio passarla con chi amo. Sono molto triste che Mako sia stata in condizioni cattive, mentalmente e fisicamente, a causa delle false accuse”.

La principessa Mako ha lasciato la sua residenza di Tokyo per sposandosi, inchinandosi più volte ai suoi genitori, il principe ereditario Fumihito e la principessa ereditaria Kiko. Ha anche abbracciato la sorella minore prima di andarsene.

L’ormai ex principessa si è fidanzata con Komuro nel 2017 e i due si sarebbero dovuti sposare l’anno successivo. Ma il matrimonio è stato ritardato in seguito alla notizia che la madre del promesso sposo aveva problemi finanziari a causa di un prestito non rimborsato e il principe ereditario ha preteso che i problemi economici fossero affrontati prima delle nozze.

Komuro, che ha ricevuto un’offerta di lavoro da un importante studio legale di New York, ha origini umili e i tabloid locali hanno passato anni a scavare nella sua famiglia, comprese le accuse contro la madre.