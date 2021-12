L'ex presidente del Palermo è stato operato a Udine

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, il 24 dicembre scorso, vigilia di Natale, è stato operato d’urgenza all’addome nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Zamparini, che ha compiuto 80 anni il 9 giugno scorso, è stato dimesso dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto dopo che le sue condizioni si sono stabilizzate in seguito all’intervento chirurgico. L’ex proprietario del club rosanero è lucido e risponde positivamente alle sollecitazioni dei medici.

Zamparini, che è ora fuori pericolo, è stato operato per una peritonite, un’infezione che, se non trattata in tempo, può anche estendesi oltre il peritoneo, fino a causare la sepsi, potenzialmente fatale, caratterizzata da shock e insufficienza organo.

Soltanto nell’ottobre scorso l’imprenditore friulano, nato a Bagnaria Arsa il 9 giugno 1941, ha vissuto il terribile lutto della scomparsa del figlio Armando di soli 23 anni.