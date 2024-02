In provincia di Brescia

La mattinata di traffico sull’autostrada A21 in provincia di Brescia si è trasformata in una scena di caos e disperazione a causa di una serie di gravi incidenti avvenuti tra Pontevico e Manerbio. La visibilità ridotta dalla fitta nebbia ha reso particolarmente pericoloso il tratto autostradale, portando a collisioni che hanno coinvolto oltre 50 persone e provocato la morte di due individui.

Una Mattinata di Caos

Il traffico è andato in tilt a seguito di un incendio in direzione Brescia e di uno scontro tra mezzi pesanti in direzione Cremona. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla forte nebbia che ha ridotto drammaticamente la visibilità, rendendo difficile per i conducenti percepire i pericoli sulla strada.

Incidenti a Catena e Vittime Incastrate

Tra gli incidenti più gravi, un tamponamento a catena che ha coinvolto diverse auto e due bisarche cariche di veicoli. Due persone sono rimaste incastrate sotto a una bisarca in un’auto e sono purtroppo decedute a causa delle ferite riportate. La difficoltà degli aiuti, complicata dalla scarsa visibilità, ha rallentato le operazioni di estrazione e soccorso delle vittime.

Risposta dei Soccorritori

Areu ha mobilitato un significativo dispiegamento di mezzi di soccorso, inviando sul posto cinque mezzi di soccorso avanzato, inclusi quattro automediche e un’auto infermieristica, oltre a 13 ambulanze. Il personale sanitario e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per valutare le condizioni dei coinvolti e procedere con le necessarie ospedalizzazioni.

La Situazione Attuale

Al momento, il bilancio è di oltre 50 persone coinvolte, con due decessi confermati e numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi.