È successo in Messico

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un elicottero della Marina, in rotta verso le aree colpite dall’uragano Grace, si è schiantato ad Agua Blanca, in Messico, il 25 agosto scorso. Probabilmente l’incidente è stato causato da un guasto tecnico.

Il governatore dello stato di Veracruz, Cuitlahuac García, ha riportato la notizia su Twitter, riferendo che a bordo del mezzo viaggiava Éric Cisneros, segretario del governo dello Stato, ferito ma in condizioni stabili.

IL VIDEO:

«Nel tentativo di raggiungere in aereo punti inaccessibili della Sierra de la Huasteca Baja, l’elicottero della Marina su cui viaggiava il segretario di governo, Éric Cisneros, ha avuto un incidente. Mi ha chiamato per riferire sta bene. Non ci sono state perdite umane», ha reso noto il governatore.

L’incidente si è verificato durante una ricognizione e il trasporto di personale nelle aree interessate dal passaggio dell’uragano Grace.

Il Segretario della Marina ha riferito che sull’aereo viaggiavano 20 persone, compreso il personale del governo statale di Veracruz: 4 hanno riportato frrite lievi e sono state trasferite in ospedale per ricevere le cure mediche del caso.