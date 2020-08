Moto d’acqua travolge bagnanti, morta una venditrice ambulante (VIDEO)

10/08/2020

Una moto d’acqua si è schiantata in un ristorante vicino a una spiaggia di un resort in Messico, uccidendo una venditrice ambulante di souvenir e ferendo gravamente due turisti. Il drammatico e spaventoso incidente è avvenuto venerdì scorso, 7 agosto, al beach club e ristorante Mango Deck, sulla spiaggia di El Medano, a Cabo San Lucas, nella Bassa California del Sud. Il filmato shock è stato catturato dalla telecamera di sicurezza puntata sul patio del ristorante e mostra il momento in cui la moto d’acqua, senza nessuno a bordo, impatta sulla spiaggia e poi si schianta sulla recinzione che circonda il ristorante all’aperto. La moto d’acqua, come riportato sul Daily Mail, ha colpito la venditrice ambulante Alejandra Garcia de la Rosa, che nel video è vestita di bianco e cammina sulla sabbia al momento del dramma. Dopodiché il natante si schianta contro un tavolo e colpise una coppia di turisti che stavano dando le spalle alla spiaggia. I soccorsi ai feriti sono scattati immediatamente. I dipendenti del lido hanno provato a rianimare la donna, sdraiata immobile sulla sabbia ma senza successo. I due turisti hanno riportato ferite gravi e sono stati trasferiti in un ospedale delle vicinanze. Un giubbotto di salvataggio arancione è stato rinvenuto appeso al manubrio della moto d’acqua. Carlos Godínez León, coordinatore statale della Protezione civile dello Stato messicano, alla stampa locale ha dichiarato: «Questo pomeriggio si è verificato uno sfortunato incidente sulla spiaggia di El Médano a Cabo San Lucas, un Jet Ski fuori controllo ha impattato ad alta velocità sulla spiaggia». Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente mortale.

