Dramma a Mestre

Martedì scorso, 30 gennaio, all’Ospedale all’Angelo di Mestre, una neonata di soli quattro mesi è venuta a mancare. La bambina, portata in ospedale il giorno precedente a causa di un forte dolore alle orecchie, non sembrava presentare condizioni critiche al momento del suo ingresso. Tuttavia, un improvviso e grave peggioramento ha condotto alla sua prematura scomparsa. Ne parla Il Gazzettino.

Indagini in corso e autopsia

Il personale medico dell’Ospedale dell’Ussl Serenissima è ancora alla ricerca di spiegazioni per questa tragica perdita. Di conseguenza, è stata programmata un’autopsia sul corpo della neonata, prevista per oggi, giovedì 1 febbraio. Questa procedura è standard in situazioni simili, con l’obiettivo di fornire risposte. Inoltre, Il Gazzettino riporta che potrebbe essere inoltrata una segnalazione alla Procura per avviare un’indagine ufficiale.

La preoccupazione dei genitori e le condizioni iniziali della bambina

I genitori della piccola, allarmati dal dolore che la bambina stava provando, si sono affrettati a portarla in ospedale. Nonostante il quadro clinico iniziale non avesse suscitato preoccupazioni significative tra i medici del reparto di Pediatria, la bambina era stata ricoverata. Purtroppo, si è verificato un rapido deterioramento delle sue condizioni nella notte tra lunedì e martedì. La bambina, nata a fine settembre, non aveva mai manifestato problemi di salute, crescendo normalmente fino a questo inaspettato malore.

Caso che richiama un’altra tragedia

Questo doloroso episodio segue di poche settimane la morte di Beatrice Angela Gobbo, una bambina di 5 anni di Padova, deceduta per complicazioni legate a un’infezione causata presumibilmente da più virus. Un caso molto raro, attualmente sotto indagine, che aggiunge un ulteriore elemento di tristezza a queste vicende.