Le previsioni de IlMeteo.it

L’estate 2025 fa il suo ingresso in Italia, senza ritardi rispetto alle attese stagionali. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, annuncia l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, che porterà condizioni sempre più calde e soleggiate su gran parte del Paese.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, maggio non segna un ritardo estivo: è il secondo mese più piovoso dopo novembre, con la primavera che ancora mostra contrasti tra masse d’aria fredda polare e i primi caldi nordafricani. Questo scontro climatico, tipico del periodo, si attenuerà nei prossimi giorni, lasciando spazio a un’atmosfera pienamente estiva.

Ultimi disturbi prima del sereno

Nelle prossime ore, un fronte collegato a un ciclone scandinavo causerà rovesci sulle regioni adriatiche e nel Sud peninsulare, accompagnati da venti freschi dai Balcani. Si tratta, però, di un’ultima parentesi instabile. A partire da venerdì 30 maggio, l’Italia vivrà una “democrazia meteorologica”, con bel tempo diffuso da Nord a Sud.

Il Ponte del 2 giugno si preannuncia soleggiato, con l’eccezione di possibili temporali sulle Alpi tra domenica e lunedì. Le temperature raggiungeranno i 30°C al Centro-Nord, con punte anche superiori a Roma, mentre al Sud gli ombrelli saranno utili solo a tratti giovedì 29 maggio.

Caldo e afa in aumento

Da venerdì, le temperature massime saliranno progressivamente, mentre le minime resteranno fresche, garantendo notti confortevoli. Tuttavia, il caldo diventerà più intenso nel fine settimana, specialmente in Pianura Padana centro-orientale, Sardegna e fondovalle alpini, dove l’afa inizierà a farsi sentire. Gli indici biometeorologici, come la Temperatura Percepita, l’Heat Index, l’Humidex e lo Stress Index, diventeranno protagonisti delle previsioni. Quest’ultimo, utilizzato da iLMeteo.it, misura il disagio causato dalla combinazione di temperatura e umidità. Domenica 1° giugno, inizio dell’estate meteorologica, lo Stress Index raggiungerà il livello di “Cautela” in Emilia Romagna e basso Veneto, segnalando i primi segnali di stress climatico.

Previsioni per il fine settimana

Giovedì 29 maggio : Al Nord splenderà il sole con temperature in aumento. Al Centro, piovaschi mattutini lungo le coste adriatiche, poi sole e caldo. Al Sud, temporali sparsi sulle aree peninsulari. Venerdì 30 maggio : Bel tempo ovunque, con caldo in crescita. Sabato 31 maggio : Sole e caldo estivo su tutto il Paese, con afa in aumento al Nord. Tendenza : Tempo sereno e sempre più caldo, con temporali isolati su Alpi e Prealpi tra domenica 1° e lunedì 2 giugno.



Consigli per affrontare il caldo

Con l’arrivo dell’estate, gli esperti raccomandano di bere almeno due litri d’acqua al giorno e di evitare le ore più calde. Queste precauzioni, definite il “mantra estivo”, aiutano a contrastare il disagio causato dalle alte temperature e dall’umidità, proteggendo la salute durante la stagione più calda.