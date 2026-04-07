Le previsioni da IlMeteo.it

L’Italia resta sotto un’area di alta pressione subtropicale che mantiene condizioni quasi estive: almeno fino a giovedì si registreranno temperature ben oltre la media, con picchi tra 25 e 27 gradi al Centro-Nord. Per chi vive nelle città interne, l’impatto è immediato: giornate calde, cielo sereno e nessuna pioggia significativa nel breve periodo.

Secondo Federico Brescia di iLMeteo.it, la stabilità atmosferica è destinata a proseguire senza scossoni almeno fino alla metà della settimana. La struttura anticiclonica, già protagonista durante le festività pasquali, continua a dominare lo scenario europeo e impedisce l’ingresso di perturbazioni organizzate.

Le temperature elevate non sono distribuite in modo uniforme. Le aree del Centro-Nord risultano le più esposte al riscaldamento anomalo, con valori tipici di fine maggio più che di inizio aprile. Alcune città del Nord, in particolare quelle situate in contesti orografici favorevoli come Trento, sperimentano condizioni decisamente fuori scala, con massime che ricordano l’estate piena.

Il cielo si presenta prevalentemente sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio nazionale. Le uniche eccezioni riguardano le fasce costiere dell’alto Adriatico e dell’alto Tirreno, dove infiltrazioni di aria umida nei bassi strati possono generare temporanei annuvolamenti, senza però fenomeni rilevanti.

Come funziona l’anticiclone e perché porta caldo fuori stagione

La fase attuale è legata a una struttura di alta pressione di origine subtropicale. Questo tipo di configurazione blocca le correnti atlantiche e favorisce la discesa di aria più calda dalle basse latitudini.

In concreto, cosa significa per chi vive sul territorio:

maggiore escursione termica tra giorno e notte;

assenza di piogge diffuse;

aumento della percezione di caldo nelle ore centrali;

aria spesso stabile e poco ventilata.

Questa combinazione crea giornate molto luminose ma anche condizioni poco dinamiche, tipiche delle fasi anticicloniche persistenti.

Svolta meteo dal 10 aprile: arriva aria fredda e cambia lo scenario

Il quadro atmosferico è però destinato a cambiare in modo netto a partire da venerdì 10 aprile. Le ultime elaborazioni dei modelli indicano l’arrivo di una massa d’aria più fredda dai quadranti nord-orientali, in grado di indebolire la struttura anticiclonica.

L’effetto sarà percepibile su più fronti:

calo sensibile delle temperature, con valori in discesa anche di diversi gradi;

ritorno a condizioni più instabili;

possibilità di fenomeni temporaleschi.

Le aree più coinvolte da questa transizione saranno quelle del medio-basso Adriatico, dove il contrasto tra masse d’aria diverse potrà generare instabilità più marcata.

Il Nord Italia, almeno in una prima fase, potrebbe restare marginalmente coinvolto, mantenendo condizioni più stabili rispetto al resto del Paese.

Cosa cambia nel weekend

Il passaggio previsto non è solo un normale cambiamento meteo, ma rappresenta un vero cambio di fase su scala europea.

Fino a giovedì domina una situazione di blocco atmosferico, con poche variazioni e caldo diffuso. Dal weekend, invece, si entra in un contesto più dinamico, tipico della primavera.

Per chi vive in Italia questo si traduce in:

maggiore variabilità nel corso della giornata;

sbalzi termici più evidenti;

possibilità di rovesci improvvisi, soprattutto lungo l’Adriatico;

fine della fase stabile e quasi estiva.

Si tratta di un ritorno a condizioni più coerenti con il periodo, dopo diversi giorni di anomalia termica.