Le previsioni da IlMeteo.it

Dopo settimane dominate da un anticiclone stabile, l’Italia si prepara a un cambiamento netto delle condizioni meteo. Fino a oggi, lunedì 27 aprile, il Paese resta immerso in un clima quasi estivo, con temperature ben oltre la media stagionale. Ma questa fase è destinata a interrompersi rapidamente: tra il 29 e il 30 aprile è atteso un peggioramento diffuso, con temporali intensi e un calo termico significativo.

Secondo Federico Brescia, esperto di iLMeteo.it, la giornata di oggi rappresenta una fase di transizione: “Lunedì 27 sarà ancora una giornata fotocopia del weekend, con sole dominante e temperature elevate. Tuttavia, sarà un lunedì di attesa”.

Come cambia il meteo: i primi segnali dal Nord

Già da martedì 28 iniziano a manifestarsi i primi segnali di cedimento dell’alta pressione. Le regioni alpine saranno le prime a registrare un aumento della nuvolosità, preludio a fenomeni più intensi.

“Mentre il Centro-Sud resterà ancora caldo, le Alpi inizieranno a caricarsi: la nuvolosità aumenterà progressivamente e tra il pomeriggio e la sera i primi temporali raggiungeranno le pianure di Piemonte e Lombardia”.

Si tratta del primo segnale concreto della fine della fase stabile che ha caratterizzato gran parte del mese.

Perché arrivano temporali intensi e grandine

Il vero punto di svolta è atteso per mercoledì 29 aprile. Una massa di aria fredda, definita “goccia fredda”, scenderà dalla Francia verso il Mediterraneo. Questo sistema troverà un ambiente fortemente instabile, alimentato dal caldo accumulato nei giorni precedenti.

Il contrasto tra masse d’aria così diverse rappresenta il fattore scatenante di fenomeni violenti. In queste condizioni si possono sviluppare temporali brevi ma molto intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento improvvise.

Le aree più esposte saranno il Nord Italia e le regioni adriatiche, considerate una sorta di linea di confine tra aria calda e aria fredda.

Dove e quando colpirà il peggioramento

Entro giovedì 30 aprile, l’instabilità si sposterà progressivamente verso il Centro, la Sardegna e infine il Sud Italia. Il movimento sarà guidato da correnti più fresche provenienti dai Balcani.

Nel dettaglio:

Nord Italia : miglioramento già da giovedì, con schiarite sempre più ampie

: miglioramento già da giovedì, con schiarite sempre più ampie Centro e Sardegna : giornata instabile con rovesci irregolari

e : giornata instabile con rovesci irregolari Sud: peggioramento più tardivo, ma comunque marcato

Le precipitazioni saranno distribuite in modo disomogeneo, come tipico della primavera. Tuttavia, il calo delle temperature sarà percepibile su tutto il territorio nazionale.

Cosa aspettarsi per il ponte del Primo Maggio

La fase instabile dovrebbe esaurirsi in tempo per il ponte del Primo Maggio. Le condizioni meteo torneranno progressivamente più stabili, con un ritorno del sole su gran parte della Penisola.

Questo miglioramento rappresenta una buona notizia per chi ha programmato spostamenti o attività all’aperto.