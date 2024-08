Le previsioni di Meteo.it

Il caldo estremo continua a caratterizzare le estati italiane. Dopo che il 2022 è stato l’anno più caldo mai registrato in Italia e il 2023 si è piazzato al secondo posto, anche Roma ha stabilito un nuovo record. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma che luglio 2024 è stato il mese più caldo nella storia della Capitale, superando persino le temperature record dell’estate torrida del 2003.

Temperature minime da record

Durante luglio 2024, Roma ha registrato temperature minime da record. Le minime medie si sono aggirate intorno ai 22°C, con ben 27 notti tropicali su 31, in cui le temperature non sono mai scese sotto i 20°C. In alcuni casi, le minime notturne hanno toccato i 25-26°C, un valore estremamente elevato per le ore notturne.

Massime africane

Le temperature massime di luglio 2024 sono state altrettanto eccezionali, con una media di 34,8°C. Anche se all’inizio del mese le temperature erano leggermente più basse, intorno ai 31-33°C, i picchi di 37-40°C sono stati prevalenti durante tutto il mese. Questo clima torrido è di almeno 3°C più caldo rispetto al trentennio di riferimento 1991-2020, già noto per le sue temperature elevate.

Prospettive per agosto

Le previsioni indicano che il caldo non darà tregua nemmeno nei prossimi giorni o settimane. Si teme una lunga ondata di calore che potrebbe protrarsi almeno fino a Ferragosto. Anche se sono previsti temporali al Centro-Nord nel weekend, le temperature rimarranno comunque elevate. Sabato e domenica, le massime previste sono di 37°C a Terni, 36°C a Firenze, 35°C a Ferrara e Roma, e 34°C a Bologna. Anche al Sud, si prevedono picchi di 44°C.

Clima stravolto

Le mappe meteorologiche non lasciano spazio a grandi speranze: almeno fino a Ferragosto, non sono previsti cambiamenti significativi. Il 2024 continua a segnare record di caldo non solo a Roma, ma in tutto il pianeta. Anche i mari sono eccezionalmente caldi, con l’acqua che assorbe il 90% del Riscaldamento Globale causato dall’Effetto Serra. Quando gli oceani non saranno più in grado di accumulare questo calore, le temperature delle nostre città potrebbero diventare ancora più estreme.

Attenzione al caldo e ai temporali

È importante prestare attenzione al caldo intenso, ma anche ai temporali previsti nelle prossime ore al Nord-Est e nella giornata di sabato al Centro. Dopo una breve pausa dovuta ai temporali, torneremo a dover fare i conti con le temperature roventi, sperando di riuscire a trovare sollievo sotto gli ombrelloni nelle ore più calde della giornata.