Il fine settimana porterà su gran parte dell’Italia un clima tipico di inizio estate, con temperature fino a 27-28°C tra sabato e domenica. Ma la fase stabile avrà vita breve: già da domenica sera sono attesi temporali al Nord e un calo termico nei giorni successivi.

Perché farà così caldo: l’anticiclone “ibrido” spinge le temperature

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici de IlMeteo.it, il protagonista di questo cambio è una configurazione atmosferica particolare.

“L’Anticiclone delle Azzorre – spiega – non agirà da solo, ma si presenterà in una versione ‘ibrida’, mixato al ben più caldo Anticiclone Africano. Di conseguenza, le temperature schizzeranno verso l’alto con un’anomalia termica positiva fino a 8-9°C oltre la media del periodo”.

Questo significa valori nettamente superiori alla norma stagionale.

Temperature fuori scala: valori da giugno in pieno aprile

Il dato più rilevante riguarda proprio lo scarto rispetto alla media. Sempre secondo Tedici: “basta guardare la climatologia della seconda decade di aprile: normalmente in Italia dovremmo registrare massime intorno ai 18°C al Nord, 19°C al Centro e 20°C al Sud. Nei prossimi giorni, invece, voleremo su valori tipici di giugno”.

Un salto termico che si percepirà soprattutto nelle ore centrali della giornata, con condizioni ideali per attività all’aperto.

Sabato giornata ideale, domenica cambia al Nord

Dopo una giornata già stabile e calda, con solo qualche fenomeno isolato all’estremo Sud, il sabato sarà il momento migliore del weekend.

Sole diffuso, temperature elevate e condizioni favorevoli su tutta la penisola: il contesto perfetto per gite, mare e montagna.

La situazione inizierà a cambiare domenica, ma solo su una parte del Paese.

Domenica: arrivano nuvole e temporali al Nord

Una perturbazione in transito tra Europa centrale e settentrionale inizierà a influenzare il Nord Italia.

Dal pomeriggio:

aumento della nuvolosità sulle Alpi;

sviluppo di temporali locali;

possibile estensione serale verso la Pianura Padana.

Il Centro-Sud resterà invece sotto il dominio dell’alta pressione, con condizioni ancora stabili e soleggiate.

Da lunedì brusco calo termico e più instabilità

Il cambio più netto è atteso con l’inizio della prossima settimana.

Le prime indicazioni parlano di:

calo delle temperature fino a 5-6°C;

ingresso di correnti più fresche dai Balcani;

aumento dell’instabilità.

I fenomeni si concentreranno soprattutto sulle regioni orientali, più esposte a queste correnti.

Previsioni giorno per giorno

Venerdì 17

Nord: soleggiato e caldo

Centro: sole, caldo, possibili piovaschi sul frusinate

Sud: nuvolosità variabile, piogge possibili su Cilento e cosentino

Sabato 18

Nord: soleggiato e caldo per il periodo

Centro: sole e temperature elevate

Sud: condizioni stabili e più caldo

Domenica 19

Nord: nuvoloso con temporali dal pomeriggio

Centro: soleggiato e caldo

Sud: sole prevalente

Tendenza: fase più fresca e variabile

Dopo il picco di caldo anomalo, la settimana successiva dovrebbe riportare condizioni più in linea con la stagione.

Temperature in calo e maggiore variabilità segneranno una nuova fase, meno stabile rispetto al weekend.