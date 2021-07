Esperti al lavoro per individuare l'area dell'impatto

In Norvegia una meteora ha illuminato il cielo notturno. Molti video, condivisi sui social media, mostrano lampi potenti di luce, seguiti da forti esplosioni. Il fenomeno è avvenuto ieri, domenica 25 luglio.

La polizia norvegese, come riportato dalla BBC, ha affermato di avere ricevuto una raffica di chiamate di emergenza ma non ci sono state segnalazioni di feriti o danni.

Un team di esperti è alla ricerca del meteorite che potrebbe essere atterrato in una foresta vicino alla capitale Oslo.

Una meteora è una roccia spaziale che brucia, generando una forte luce, dopo essere entrata nell’atmosfera terrestre ad alta velocità. Il meteorite, invece, è la meteora che sopravvive al suo passaggio e precipita al suolo.

Il Norwegian Meteor Network ha affermato che la palla di fuoco di domenica è stata visibile per almeno cinque secondi dopo essere apparsa alle 01:00 ora locale. Viaggiando a circa 16,3 km/s, la meteora potrebbe essere stata vista su gran parte della Scandinavia meridionale.

Meteor in Oslo pic.twitter.com/HodXe9RfrF — Mikael Berg (@mikaelberg2k) July 24, 2021

L’astronomo norvegese Vegard Rekaa ha raccontato alla BBC che sua moglie era sveglia in quel momento. Ha avvertito «tremare l’aria» prima di una esplosione, pensando che qualcosa di molto pesante fosse caduto vicino casa. Lo scienziato ha definito «molto raro» quanto successo in Norvegia o in qualsiasi altra parte del Mondo.

Un team di esperti è stato inviato nell’area in cui si sospetta sia atterrato il meteorite. La ricerca iniziale suggerisce che la roccia spaziale potrebbe aver colpito il suolo in un’area boschiva chiamata Finnemarka, a circa 60 km a ovest di Oslo.