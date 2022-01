La nota ufficiale

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione.

La coppia lo ha comunicato con questa nota: ‘Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarra’ un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

I due, infatti, hanno due figlie, Sole, nata nel 2013, e Celeste, nata nel 2015.

A indurre la coppia al comunicato ufficiale sarebbe stata la notizia pubblicato su Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, dove il giornalista Alberto Dandolo ha scritto: “Perché si ha timore a scrivere della (presunta) crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? In pochi ne parlano e in meno ne scrivono. I soliti pettegoli sostengono che ci sia tra loro più di qualche maretta passeggera. Sarà vero? Come andrà a finire?”.

La coppia, di conseguenza, ha scelto di comunicare ufficialmente la fine della loro storia.