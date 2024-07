Segnalate interruzioni diffuse

Utenti Microsoft di tutto il mondo, inclusi istituzioni finanziarie e compagnie aeree, hanno segnalato interruzioni diffuse. Questo accade poche ore dopo che Microsoft aveva dichiarato di essere in fase di risoluzione di un problema che riguardava l’accesso a Microsoft 365. Tuttavia, la causa, la natura esatta e l’entità del guasto non sono ancora chiare. Nei suoi post su X, Microsoft sembra suggerire un miglioramento della situazione, ma le segnalazioni di interruzioni continuano a crescere globalmente.

Problemi rilevati da DownDetector

DownDetector, il sito che monitora le interruzioni di servizi internet, ha registrato problemi crescenti nei servizi di Visa, ADT security, Amazon e diverse compagnie aeree, tra cui American Airlines e Delta. In Australia, media locali hanno riferito che compagnie aeree, fornitori di telecomunicazioni, emittenti e banche hanno subito interruzioni a causa della perdita di accesso ai sistemi informatici. Anche alcune banche neozelandesi hanno dichiarato di essere offline.

Reazioni da Microsoft

Microsoft 365 ha comunicato su X che l’azienda sta “lavorando per reindirizzare il traffico interessato verso sistemi alternativi per alleviare l’impatto in modo più rapido” e che sta “osservando una tendenza positiva nella disponibilità del servizio”.

Impatto sull’aeroporto di Berlino

Stamattina, all’aeroporto di Berlino, il traffico aereo è stato bloccato a causa di un malfunzionamento tecnico. In Australia, tra le interruzioni segnalate figurano le banche NAB, Commonwealth e Bendigo, le compagnie aeree Virgin Australia e Qantas, e fornitori di servizi internet e telefonici come Telstra. Emittenti australiane come ABC e Sky News non hanno potuto trasmettere sui loro canali televisivi e radiofonici, segnalando improvvisi blocchi dei computer basati su Windows.

Ryanair e le compagnie aeree

Ryanair ha comunicato sui social che “attualmente stiamo riscontrando interruzioni sulla rete a causa di un guasto IT globale di terzi, fuori dal nostro controllo. Consigliamo a tutti i passeggeri di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell’orario di partenza previsto”. Inoltre, Ryanair ha consigliato di effettuare il check-in direttamente in aeroporto, scusandosi per i disagi causati dall’interruzione IT globale.

Problemi negli aeroporti spagnoli

Aena, l’ente responsabile per gli aeroporti spagnoli, ha comunicato sui social che “a causa di un guasto nel sistema informatico, si stanno verificando alterazioni nei sistemi di Aena e negli aeroporti della Spagna, che potrebbero provocare ritardi. Stiamo lavorando per risolvere il prima possibile”. Nel frattempo, le operazioni si svolgono con i sistemi manuali.

Situazione in Francia

Le operazioni di volo di Air France sono interrotte a causa di una gigantesca interruzione IT che ha colpito molte aziende nel mondo. I voli già partiti non sono interessati, ma quelli in partenza e in arrivo negli aeroporti di Roissy-Charles de Gaulle e Orly stanno funzionando regolarmente, secondo il sito del gruppo ADP. Se l’applicazione e il sito web di Air France funzionano normalmente, i call center rischiano di subire interruzioni. “I team IT dell’azienda stanno lavorando duramente per risolvere questa situazione il più rapidamente possibile”, si legge in una nota dell’azienda. La compagnia aerea olandese KLM ha annunciato di dover sospendere “la maggior parte delle sue operazioni, poiché il guasto del computer rende impossibile la gestione dei voli”. A Beauvais, dove operano le compagnie aeree low cost Ryanair e Wizz Air, le operazioni si svolgono normalmente.

Interruzioni in India e Hong Kong

Tre compagnie aeree indiane hanno annunciato interruzioni nei loro sistemi di prenotazione, in linea con i problemi tecnici diffusi segnalati dagli operatori di volo di tutto il mondo. Gli stessi problemi sono stati segnalati dall’aeroporto di Hong Kong, dove alcune compagnie aeree sono interessate dall’interruzione di Microsoft.

Impatto finanziario

Dopo il cyber caos che ha paralizzato gli aeroporti di tutto il mondo, i titoli delle compagnie aeree stanno scivolando sugli indici europei. In particolare, Air France-KLM cede il 2,62%, Lufthansa il 2,11% mentre Ryanair lascia sul terreno il 3,65%.