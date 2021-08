Dramma nel Milanese

È morto, poco dopo essere arrivato all’ospedale Niguarda di Milano, un ragazzino di 13 anni, caduto oggi da un monopattino a Sesto San Giovanni.

Lo hanno confermato fonti del Comune. Pare che il 13enne avesse chiesto a un amichetto di provare il suo monopattino per la prima volta. Ha accelerato troppo e ha battuto la testa sulla ciclabile di viale Gramsci. Le sue condizioni erano apparse disperate già ai primi soccorritori.

Il giovane aveva riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Soccorso dall’Areu in arresto cardiocircolatorio, era stato trasportato con urgenza all’ospedale milanese di Niguarda.

«Il drammatico avvenimento di Sesto San Giovanni deve indurci tutti a riflettere e fare proposte sempre più urgenti per quanto riguarda la sicurezza», ha dichiarato Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d’Italia a Milano. E ha continuato: «La mia proposta è già stata formulata e si può sintetizzare in: Casco e patentino più assicurazione e targa! Non c’è più tempo da perdere, è inammissibile che per mancanza di regole si verifichino continui incidenti. Il mio pensiero va alla famiglia di questo ragazzino per il quale mi auguro una guarigione veloce e totale».