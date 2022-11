È successo a Milano

Incidente stradale mortale a Milano, intorno alle 8.15 di stamattina, martedì 8 novembre.

Un ragazzo di 14 anni è stato travolto e ucciso da un tram della linea 16.

Il dramma è avvenuto in via Tito Livio 20: il 14enne si trovava in bici quando, per cause da accertare, è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

Da una prima ricostruzione sempre che il ragazzino abbia attraversato i binari proprio mentre il tram stava arrivando e l’autista non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l’incidente. Il conducente è sotto shock, affidato alle cure del 118.

L’ATM ha espresso il proprio cordoglio ai familiari del 14enne.