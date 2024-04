A Milano

Arrestato a Milano un maestro di una scuola materna con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di quattro bambine di età compresa tra i 4 e i 5 anni.

Nell’inchiesta, coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro e condotta dalla Polizia locale, si è arrivati all’arresto in flagranza dopo una segnalazione sui comportamenti dell’insegnante e dopo che gli investigatori hanno piazzato microcamere nell’aula, che hanno ripreso le violenze.

La ricostruzione

Il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere sulla validità dell’arresto in flagranza e sulla misura di custodia cautelare per il maestro, senza precedenti penali, dopo l’interrogatorio che si prevede per oggi. Dalle indagini, è emerso che, a seguito di una denuncia alla Procura, il 13 aprile sono state installate microcamere nella scuola materna comunale, e tra il 15 e il 17 aprile, giorno dell’arresto, sono stati documentati cinque gravi episodi di abusi su quattro bambine. L’accusa mossa contro il maestro è di violenza sessuale aggravata.