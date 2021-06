È indagato per lesioni gravissime e guida senza patente il pensionato di 72 anni che ieri, mercoledì 2 giugno, ha travolto con la sua auto un bambino di tre anni all’interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, nel Milanese.

L’uomo, stando a quanto ricostruito dai Carabinieri coordinati dalla Procura di Monza, non ha mai conseguito la patente di guida. Ancora ricoverato in gravi condizioni il piccolo, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dopo essere stato falciato in pieno dalla Citroën dell’anziano, piombatagli addosso da una terrazza panoramica del parco.

Il bambino si trova ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ferito, in modo meno grave, anche l’automobilista.

L’auto, dopo essere sfuggita di mano al guidatore, ha abbattuto una recinzione ed è precipitata ai bordi di un laghetto artificiale, travolgendo la famiglia che stava scattando delle foto ricordo. Illesi il padre e la madre del piccolo.

Foto ANSA di Sergio Pontoriero.