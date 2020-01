A Milano

A Milano una bambina di 5 anni, che si trovava da sola in casa, è precipitata dal balcone di un appartamento al secondo piano.

Stando a quanto ricostruito dalla Questura, pare che la madre della piccola, una 44enne, avesse lasciato in casa la piccola a dormire così da andare a prendere un altro figlio nella scuola poco lontana dall’abitazione.

La bimba, dopo essersi svegliata, in cerca della madre, si è affacciata al balcone e si è sporta fino a cadere da un’altezza di sei metri. A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa.

La bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita: il suo impatto al suolo è stato attutito da un’auto e ha riportato traumi alla testa e al volto. La prognosi è riservata.