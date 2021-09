Dramma nel Milanese

Una bimba di 11 mesi è morta in provincia di Milano .

in provincia di . La piccola si è sentita male mentre stava mangiando.

Tra le ipotesi il soffocamento.

Dramma a Cusano Milanino, comune della città metropolitana di Milano.

Una bambina di 11 mesi è morta poco dopo essersi sentita male, a causa di una presunta difficoltà respiratoria, nella tarda mattinata di ieri, martedì 31 agosto, mentre stava mangiando a casa sua.

La piccola, di origini egiziane, avrebbe accusato un malore mentre la mamma la teneva in braccio per darle da mangiare. Immediata la richiesta di soccorsi da parte della donna che, per poter caricare la bambina sull’elisoccorso, ha ricevuto il supporto delle forze dell’ordine.

Mentre era in volo diretta all’ospedale di Bergamo, la piccina però è morta. Saranno gli accertamenti degli inquirenti a dire cosa possa aver causato il decesso della piccola.

Come riportato su MilanoToday, sul corpo della piccola non c’erano segni di violenza. La morte, forse, è arrivata per cause naturali, anche se verranno svolti tutti gli accertamenti necessari. Bisognerà anche verificare se la bimba possa essere rimasta soffocata dopo aver ingerito qualcosa di solido.

Infine, come riportato su IlGiorno.it, si sta anche valutano la cartella clinica per un ricorso al pronto occorso di Sesto San Giovanni che la famiglia aveva richiesto sabato scorso, a causa di una infiammazione alla gola della piccola.